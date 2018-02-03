В Крыму рассказали, в чем сходство между США и фашистской Германией

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Американская армия, как и армия фашистской Германии 75 лет назад, считает себя лучшей армией в мире, написал в Facebook председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
"Вермахт, как и нынешние американские вояки, мнил себя лучшей армией мира, железной и непобедимой. Но советский солдат объяснил немцам и другим представителям "цивилизованной" Европы, пришедшим к нам с мечом, что это не так", — заявил Константинов.
Ранее в 2017 году МИД России выразил сожаление в связи с участием американских военных в "исторических акциях с отчетливой антироссийской направленностью", в частности в мемориальном забеге в память о членах польского антикоммунистического подполья, "стрелявшим в спину воинам Красной армии, высвобождавшим Польшу от фашизма".
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