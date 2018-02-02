Депутат о заявлении Мэттиса: США вынашивают агрессивные планы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. На сегодняшний день именно США и их союзники вынашивают агрессивные намерения в отношении России, а не наоборот, заявил в пятницу РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Ранее Мэттис в ходе встречи со своим британским коллегой Гэвином Уильямсоном заявил, что Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО.

"Сегодня не Россия смотрит на США и вынашивает агрессивные планы, а все происходит наоборот. США и их союзники вынашивают агрессивные планы против нашей страны. В частности, расположение военных баз НАТО, систем противоракетной обороны уже в Румынии, Польше, в Германии предполагается", — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что Россия корректирует свои действия в рамках поступающих угроз.

"Мы предпринимаем действия оборонительного характера, по-прежнему не наступательного. Но вместе с тем,… мы корректируем наши действия в отношении тех угроз, которые поступают в отношении нашей страны и наших союзников", — отметил Швыткин.