Спикер Крыма назвал все рассказы о западной демократии ложью

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что все рассказы о западной демократии оказались ложью и подтверждением тому стало отношение к крымскому референдуму.

Западные страны отказались признать итоги крымского референдума по воссоединению с Россией и ввели целый ряд экономических и политических ограничительных мер.

Константинов рассказал, что до воссоединения Крыма с Россией и введения санкций много лет участвовал в Конгрессе местных и региональных обществ в Страсбурге. "Выступал с трибуны, принимал участие в дискуссиях. Все то, что они нам рассказывали о западной демократии, оказалось ложью. После референдума в Крыму европейцы сами нарушили все демократические нормы, которым нас учили", — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Глава парламента признался, что сегодня у него нет желания ехать на европейские политические площадки.

"Какой смысл разговаривать с теми, кто не желает ничего слушать? Наверное, я бы поехал в страны, которые все-таки ближе нам по духу, по ментальности. Но только с условием, что мне будет предоставлено право выступить в парламенте", — подчеркнул Константинов.

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