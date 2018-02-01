РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Путин скорректирует график, чтобы посетить форум "Наставник-2018" в Москве

19:4201.02.2018
02208
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время заседания президиума Государственного совета РФ. 1 февраля 2018Владимир Путин во время заседания президиума Государственного совета РФ. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить в середине февраля форум "Наставник-2018", который пройдет в Москве на ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме студенческих клубов Вместе вперёд! в Казани. 25 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, благодаря чему Россия остается молодой

Во время видеотрансляции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС один из участников беседы пригласил президента на предстоящий в феврале в Москве форум.

"В середине февраля состоится форум "Наставник 2018 года". Мы будем все участвовать, делиться своими навыками, опытом, делиться со всеми. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас поучаствовать в этом форуме", — сказал участник видеоконференции Александр Дуймамет.

Президента пригласили победители национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech — лучшие сварщики страны, в том числе и Дуймамет. Он подчеркнул, что для него лучшим сварщиком является его отец, который стал примером и поделился с сыном знаниями. Именно эти знания, по словам Дуймамета, помогли ему стать победителем чемпионата в 2015 году. Дуймамет добавил, что форум пройдет с 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ.

"Я с удовольствием приму участие в вашем мероприятии, во всяком случае посмотрю свой график, постараюсь его даже скорректировать, чтобы побывать у вас, послушать, как вы работаете, подискутировать на важнейшие темы для нашей экономики, для нашей страны", — сказал президент РФ.

По словам президента, это интересное и нужное мероприятие, он также выразил уверенность, что мероприятие пройдет на хорошем уровне и с успехом. "Нам нужны такие мероприятия и такое движение нам очень нужно — наставничество. Очень нужно", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Две трети молодежи готовы проголосовать за Путина, показал опрос

Он подчеркнул, что гордость, которую испытывает сын за отца, — это хороший пример "воспитания сына в семье, передачи навыков, своего отношения к жизни". "Это очень важная, комплексная задача", — сказал глава государства.

По словам Путина, профессия сварщиков заслуживает особого уважения и внимания. "Совсем недавно мы столкнулись с огромной проблемой, особенно на объектах линейной энергетики. Мы обнаружили, что у нас нет хороших специалистов, из-за границы приглашали. Не только это, но в том числе и это, побудило нас к тому, чтобы проводить вот эти соревнования — национальные, региональные, участвовать в международных соревнованиях по рабочим профессиям", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что рабочие профессии требуют самой высокой, наивысшей квалификации. В частности, он привел в пример "Ростсельмаш", где 41% работников имеет высшее образование. "И многие из них работают по рабочим специальностям. Почему? Да потому, что техника становится все сложнее и сложнее. И люди находят самореализацию в рабочих профессиях, имея высшее образование и чувствуя себя комфортно", — подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Вероятные конкуренты Путина на выборах признали его фаворитом

Он добавил, что постоянное стремление к самосовершенствованию, приобретению новых компетенций и навыков чрезвычайно важно в сегодняшней жизни и экономике. "В этой связи не менее важным (является) и наставничество", — сказал глава государства.

С 13 по 15 февраля на ВДНХ Агентство стратегических инициатив проведет первый всероссийский форум по развитию профессиональной среды наставничества "Наставник — 2018". Участие в форуме примут несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества. В феврале-марте окружные форумы "Наставник" пройдут также в семи федеральных округах.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена