Путин скорректирует график, чтобы посетить форум "Наставник-2018" в Москве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить в середине февраля форум "Наставник-2018", который пройдет в Москве на ВДНХ.

Во время видеотрансляции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС один из участников беседы пригласил президента на предстоящий в феврале в Москве форум.

"В середине февраля состоится форум "Наставник 2018 года". Мы будем все участвовать, делиться своими навыками, опытом, делиться со всеми. Уважаемый Владимир Владимирович, приглашаем вас поучаствовать в этом форуме", — сказал участник видеоконференции Александр Дуймамет.

Президента пригласили победители национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech — лучшие сварщики страны, в том числе и Дуймамет. Он подчеркнул, что для него лучшим сварщиком является его отец, который стал примером и поделился с сыном знаниями. Именно эти знания, по словам Дуймамета, помогли ему стать победителем чемпионата в 2015 году. Дуймамет добавил, что форум пройдет с 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ.

"Я с удовольствием приму участие в вашем мероприятии, во всяком случае посмотрю свой график, постараюсь его даже скорректировать, чтобы побывать у вас, послушать, как вы работаете, подискутировать на важнейшие темы для нашей экономики, для нашей страны", — сказал президент РФ.

По словам президента, это интересное и нужное мероприятие, он также выразил уверенность, что мероприятие пройдет на хорошем уровне и с успехом. "Нам нужны такие мероприятия и такое движение нам очень нужно — наставничество. Очень нужно", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что гордость, которую испытывает сын за отца, — это хороший пример "воспитания сына в семье, передачи навыков, своего отношения к жизни". "Это очень важная, комплексная задача", — сказал глава государства.

По словам Путина, профессия сварщиков заслуживает особого уважения и внимания. "Совсем недавно мы столкнулись с огромной проблемой, особенно на объектах линейной энергетики. Мы обнаружили, что у нас нет хороших специалистов, из-за границы приглашали. Не только это, но в том числе и это, побудило нас к тому, чтобы проводить вот эти соревнования — национальные, региональные, участвовать в международных соревнованиях по рабочим профессиям", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что рабочие профессии требуют самой высокой, наивысшей квалификации. В частности, он привел в пример "Ростсельмаш", где 41% работников имеет высшее образование. "И многие из них работают по рабочим специальностям. Почему? Да потому, что техника становится все сложнее и сложнее. И люди находят самореализацию в рабочих профессиях, имея высшее образование и чувствуя себя комфортно", — подчеркнул президент.

Он добавил, что постоянное стремление к самосовершенствованию, приобретению новых компетенций и навыков чрезвычайно важно в сегодняшней жизни и экономике. "В этой связи не менее важным (является) и наставничество", — сказал глава государства.

С 13 по 15 февраля на ВДНХ Агентство стратегических инициатив проведет первый всероссийский форум по развитию профессиональной среды наставничества "Наставник — 2018". Участие в форуме примут несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества. В феврале-марте окружные форумы "Наставник" пройдут также в семи федеральных округах.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.