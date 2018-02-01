В СФ подготовят доклад о попытках вмешательства в выборы президента России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета подготовит отдельный доклад о попытках вмешательства извне в выборы президента РФ, его планируется представить во втором квартале этого года, сообщил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.

"Наряду с подготовкой ежегодного доклада комиссии, анализирующего внешние угрозы для национальных интересов России, мы планируем подготовить отдельный доклад о попытках вмешательства извне в выборы президента России. Он может быть представлен во втором квартале текущего года, когда пройдут выборы, по окончании всех процедур, связанных с выборным процессом", — сказал парламентарий.

Он пояснил, что ежегодный доклад комиссии сенаторы намерены представить коллегам в конце февраля. В нем также будет раздел, посвященный попыткам повлиять на избирательные процессы в России, однако выборы президента РФ к тому времени еще не пройдут.

"По окончании президентских выборов мы хотим проанализировать всю ситуацию, чтобы это был серьезный, комплексный анализ всей ситуации, связанной с выборами президента России", — сказал Климов.

Говоря о законодательной деятельности парламентариев по юридическому определению понятия вмешательства в дела РФ, Климов отметил, что такой законопроект еще готовится, идут консультации с экспертами и юристами, уточняются сами понятия. Также идет дискуссия о том, в какой закон может быть введено это понятие.

Ранее в верхней палате парламента отмечали попытки США вмешаться в выборы президента РФ. В частности, спикер СФ Валентина Матвиенко заявляла, что публикация "кремлевского списка" говорит о попытке США вмешаться в выборы главы государства и снизить уровень поддержки президента РФ.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.