Явлинский назвал долгосрочную задачу государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Кандидат на выборах президента России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что долгосрочная государственная политика в ближайшие 30 лет должна быть направлена на создание мощной экономической системы.

"Я глубоко убежден, что суть всей политики государства в ближайшие 30 лет должна быть только в одном — создание мощной экономической системы в России. Потому что страна с такими границами, с такими территориями без мощной экономической системы просто не может существовать. Все остальное — побоку, мы все остальное потом отыграем… как только мы станем реальной экономической державой, а не только термоядерной", — сказал Явлинский в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Псковской области в среду в Пскове.

Политик негативно охарактеризовал нынешнее состояние отечественной экономики. "У нас очень маленькая экономика. По мировым стандартам вообще крошечная — менее 2% мирового ВВП, около 1,7%… У нас очень слабо диверсифицированная экономика, у нас низкий технический уровень и уровень производительности труда, наша экономика не имеет никакого места в международной конкурентной системе, где у нас конкурентны только две категории — производители сырья и оружия. У нас нет мировых технологических лидеров. По существу, вся наша экономика — это несколько сотен компаний и все. Все ресурсы преимущественно сосредоточены в руках государства и в подконтрольных государству структурах", — отметил Явлинский.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах. "Яблоко" в феврале 2016 года приняло решение о выдвижении основателя партии своим кандидатом в президенты.