Ткачев пошутил про урожай зерна в мире и выборы президента США

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в шутку выразил опасение, что сложные погодные условия, угрожающие урожаям зерна в мире, поставят в вину России вслед за "вмешательством" в выборы президента США.

Речь об этом зашла на Всероссийском агрономическом совещании, где глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев говорил о проблемах с озимыми во всем мире.

"Сильные морозы на ряде континентов, которые грозят гибелью озимым. Хорошо бы, у нас сохранились, а у них были бы похуже, но все в наших руках", — сказал он.

Ткачев на это ответил: "Нас уже разоблачили, что мы участвуем в выборах президента Америки, теперь еще и в снижении урожайности будем участвовать. Это опасно".

"Александр Николаевич, у нас руки длинные", — парировал глава департамента.

Он добавил, что в этом году "заложена хорошая база для производства зерновых культур": озимые посеяны на 17,36 миллиона гектаров, что чуть меньше, чем в прошлом году. По словам Чекмарева, 95% озимых в России находятся в удовлетворительном состоянии, "но все покажет весна".

Обвинения России во "вмешательстве" в выборы в США и других странах постоянно звучат на Западе. В Москве не раз называли их абсолютно голословными и отмечали, что никаких доказательств так и не последовало.