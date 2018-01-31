Матвиенко рассказала, когда Путин может обратиться к Федеральному собранию

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию состоится в первой декаде февраля, возможно, "даже чуть раньше" 8 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты.

"Думаю, где-то в первой декаде февраля надо быть готовым к посланию президента. Официальной информации нет, но, как говорится, слухами земля полнится", — сказала она, отвечая на вопросы сенаторов.

Сенатор Николай Рыжков попросил уточнить, действительно ли, "как пишут некоторые СМИ, оно состоится 8 февраля".

"Может быть, даже чуть раньше", — ответила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что пока Кремль не объявил официально о дате послания президента. "Так что я могу только догадываться", — уточнила она.