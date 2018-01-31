Матвиенко назвала условия для встречи с послом США в России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что ей не поступало официальное обращение посла США в РФ Джона Хантсмана о встрече, она заявила, что готова встретиться с американским послом, но при ряде условий.

"Никаких официальных обращений посла США в РФ в Совфед на сегодняшний день не поступало", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она подчеркнула, что если такое обращение поступит, то она будет принимать решение в зависимости от своего рабочего графика и от того, как соответствующие структуры США, в том числе в конгрессе, "отвечают на обращение посла России в Соединенных штатах (о встрече)".

Матвиенко подчеркнула, что как бывший посол понимает важность продолжения диалога, налаживания взаимоотношений между странами.

"В целом я считаю, мы должны общаться, мы должны поддерживать диалог. Это непременное условие лучшего понимания и взаимодействия, попыток выстраивания диалога на всех уровнях", — подчеркнула спикер.

По ее словам, главная задача посла в стране пребывания — это не конфронтация, не противостояние, а предпринимаемые шаги по налаживанию взаимодействия, диалога. "Если посол не будет этим заниматься, его миссия провалена", — считает парламентарий.