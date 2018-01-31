Премьер Бельгии надеется на потепление отношений между Россией и НАТО

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил надежду, что однажды произойдёт деэскалация отношений между Россией и НАТО, а также Россией и Евросоюзом.

"У нас есть две темы политической дискуссии с Россией. Первое — это отношения на восточных границах ЕС. Здесь, конечно, можно говорить о балканских странах. И Бельгия гарантирует воздушную безопасность стран Балтии. Я бы хотел, чтобы мы смогли в какой-то момент перейти к деэскалации между НАТО и Россией, между ЕС и Россией", — сказал Мишель, выступая с лекцией "Будущее Евросоюза" в НИУ ВШЭ в Москве.

Мишель находится с визитом в России. В среду запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник бельгийский премьер провёл переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.