В Китае надеются, что Россия и США урегулируют разногласия путем диалога

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Китай надеется, что РФ и США после публикации Вашингтоном "кремлевского списка" смогут урегулировать имеющиеся между ними разногласия путем дружественного диалога на основе взаимоуважения и равенства, заявили РИА Новости в МИД КНР.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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"КНР надеется, что РФ и США смогут урегулировать имеющиеся между ними разногласия путем дружественного диалога на основе взаимоуважения и равенства", — заявили в пресс-службе МИД, отметив, что Россия и США являются крупными державами, постоянными членами СБ ООН, они несут большую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "Китай всегда выступал против применения в международных отношениях при каждом удобном случае односторонних рестрикций или же угрозы введения санкций".

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".