В Китае надеются, что Россия и США урегулируют разногласия путем диалога

ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Китай надеется, что РФ и США после публикации Вашингтоном "кремлевского списка" смогут урегулировать имеющиеся между ними разногласия путем дружественного диалога на основе взаимоуважения и равенства, заявили РИА Новости в МИД КНР.
38.4%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
34.0%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
27.6%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "Китай всегда выступал против применения в международных отношениях при каждом удобном случае односторонних рестрикций или же угрозы введения санкций".
Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.