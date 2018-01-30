Эксперт: Путин слушает людей и делает то, что хочет общество

Эксперт: Путин слушает людей и делает то, что хочет общество

Эксперт: Путин слушает людей и делает то, что хочет общество

МОСКВА, 30 янв – РИА НОВОСТИ. Встреча президента России Владимира Путина с доверенными лицами важна как для главы государства, так и для его сторонников, сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии корреспонденту агентства.

Действующий президент Российской Федерации, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник провел встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

"Встреча с доверенными лицами формирует повестку развития страны – повестку, которая воплотится в следующем сроке Путина в случае его победы", – сказал Данилин.

По словам директора Центра политического анализа, у президента много сторонников по всей стране, в разных слоях общества. Они представляют разные социальные группы, получают запросы для главы государства в своих профессиональных сферах и делятся с ним проблемами на местах.

Данилин отметил, что на встрече были озвучены довольно актуальные и злободневные вопросы, к примеру ситуация с Родченковым.

"Главный посыл – надо слушать людей, надо к ним прислушиваться и делать то, что хотят люди. Тогда и не будет вопросов, почему за Путина голосуют – потому что он слушает людей, делает то, что хочет общество", – отметил эксперт.