Эксперт: показательно, что доверенные лица говорили с Путиным о будущем

МОСКВА, 30 янв — РИА НОВОСТИ. Самой главной идеей встречи Путина с доверенными лицами является тема развития страны и ее будущее, такое мнение в комментарии РИА Новости высказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

"Главное, что все эти люди говорили с президентом о будущем. О том, как жить дальше в стране. Есть формат общения президента с людьми — прямая линия, — где в основном просят решить какие-то конкретные задачи и проблемы. А здесь люди говорили о своих идеях, о том, что они предлагают, могут и хотят сделать для страны, а значит, у страны есть будущее", — сказал Гусев.

Также он отметил, что важным является то, что все доверенные лица президента представляют различные профессии и сферы жизни.

"Дело не столько в том, что Путин им доверяет, дело в том, что люди доверяют Путину. Доверяют в том, что своими делами, своими успехами, которых они добились каждый в своей отрасли, каждый в своем направлении, каждый в своем деле, они готовы помогать президенту. Они этими своими делами делятся с президентом и как бы говорят: давайте вместе работать для страны. Это самый главный смысл этой встречи", — сообщил Гусев.

Кроме того, Дмитрий Гусев назвал символичным, что встреча с доверенными лицами Владимира Путина прошла в день публикации так называемого кремлевского списка.

"Это в какой-то степени наш ответ: ну хорошо, они нас не любят, они не хотят нас видеть, но давайте мы сами будем делать свою жизнь лучше, и тогда у нас в стране все будет нормально", — сказал Гусев.