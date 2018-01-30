Медведев поблагодарил бельгийского коллегу за содержательные переговоры

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Москве. 30 января 2018

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Москве. 30 января 2018

ГОРКИ, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил своего бельгийского коллегу Шарля Мишеля за содержательные переговоры и выразил уверенность в развитии отношений двух стран в разных сферах.

"Хочу еще раз искренне поблагодарить господина Мишеля за содержательные переговоры. Уверен, что, несмотря на достаточно сложную ситуацию в международной обстановке и в наших текущих отношениях с Европейским союзом, сотрудничество между Россией и Бельгией будет развиваться в самых разных сферах", — сказал Медведев по итогам российско-бельгийских переговоров.