США должны сами понять, чего они хотят, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Включение российских правозащитников в "кремлевский список" минфина США показывает, что американцы сами не знают, чего хотят, и им нужно это понять, заявил действующий президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с доверенными лицами.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем. Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

"В этот список, кстати сказать, внесли и моего советника, который возглавляет Совет при президенте по правам человека, а значит, что и всех правозащитников туда внесли, что ли, вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека? В этот список внесли сотрудницу администрации (президента), которая является омбудсменом по вопросам детства и в то же время ставят вопрос о возврате к практике усыновления наших детей американцами. Так они хотят этим заниматься или они будут подвергать всех санкциям, кто занимается у нас этой сферой деятельности? Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить, чего они хотят", — сказал Путин.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.