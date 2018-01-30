Путин считает, что пора задуматься о продлении с США договора СНВ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Действующий президент РФ Владимир Путин, который заявил о намерении баллотироваться на следующий срок, комментируя действия США в отношении России, указал на ряд противоречивых моментов, а также заявил, что уже необходимо задуматься о продлении соглашения по СНВ, так как он скоро истекает.

"Смотрите, какая еще глупость происходит, я уже говорил об этом. Заносят Россию в один ряд с Северной Кореей и Ираном и одновременно просят нас поучаствовать в решении северокорейской ядерной программы и подумать на тему о том, что можно сделать на иранском направлении. Но это разве не глупость?", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Он также обратил внимание на договор по СНВ, срок которого заканчивается. "Или мы должны сейчас принимать решение о том, что делать с договором по ограничению стратегических наступательных вооружений, он как бы заканчивается скоро. Мы должны думать, как его продлевать, что там делать. Мы будем это делать, или не будем?", — спросил он.

"С терроризмом мы будем бороться, или не будем?", — добавил Путин. Он отметил, что ранее поблагодарил американского президента за информацию от спецслужб США о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге.

Путин также подтвердил, что РФ снабжает спецслужбы США аналогичной информацией. "Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией. Вот недавно это сделал директор Федеральной службы безопасности в Вашингтоне. Наша разведка передает (данные). Им это нужно или нет?", — сказал Путин.