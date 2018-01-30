Путин рассказал, как Россия будет выстраивать отношения с США

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не собирается "лезть на рожон" и обострять ситуацию, но будет терпеливо выстраивать отношения с США настолько, насколько они к этому готовы.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

"Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона — американская в данном случае", — сказал Путин в ходе встречи.