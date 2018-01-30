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Политика

Россия не заинтересована в сворачивании отношений с США, заявил Путин

15:0530.01.2018
(обновлено: 15:17 30.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия хочет развивать отношения с США и не заинтересована в их сворачивании, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время предвыборной встречи со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия может обойтись без совместной работы с США, заявил Путин

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что там есть еще какой-то секретный список, в этом списке, говорят, какие-то фамилии с какими-то звездочками, надо с этим разобраться, как это будет все происходить. Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения, мы наоборот хотим развивать наши отношения с Соединенными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ Соединенных Штатов, народ России и в целом в мире вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному, с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиции ожидать невозможно", — подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию Вашингтоном "кремлевского доклада" с упоминанием высшего руководства России. По его словам, бизнесмены и политики, попавшие в этот список, де-факто названы врагами США, публикация доклада может нанести ущерб их имиджу. В то же время предаваться эмоциям по поводу обнародования списка не нужно, сначала следует проанализировать публикацию, добавил он.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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igor.guess
Именно для того, чтобы Путин не на словах, а на деле позаботился о своем народе, США и опубликовали этот список...
16:17
30.01.2018
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Тотктонадо .
Посмотрите только на него , как он зависим от своего окружения , это именно их он пытается прикрыть , это их он называет " россиянами " , это для них и их детей работает вся страна .
16:09
30.01.2018
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petrov57_57
боимся ?...ну да ...деньги-то миллиардеров в Америке .....
15:58
30.01.2018
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