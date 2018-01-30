США не вмешиваются в выборы президента России, заявил Хантсман

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты не вмешиваются в выборы президента России, которые состоятся 18 марта, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

"Мы не вмешиваемся (в выборы в РФ), это не то, чем мы занимаемся. У нас нет заинтересованности в том, в чем нас обвиняют", — сказал американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он подчеркнул, что не взаимодействует с кандидатами в президенты РФ. Хантсман рассказал, что не встречался с Ксенией Собчак, Григорием Явлинским, Павлом Грудининым. Он также пояснил, что у него не было контактов с оппозиционером Алексеем Навальным, которому ранее было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Хантсман рассчитывает, что нынешний год Москве и Вашингтону удастся завершить, имея отношения лучше, чем сейчас.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.