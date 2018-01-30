Зюганов назвал условия для встречи с Хантсманом

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов готов встретиться с послом США в РФ Джоном Хантсманом, если американские парламентарии встретятся с российским послом в США Анатолием Антоновым.

На пресс-конференции во вторник Зюганову задали вопрос, готов ли он встретиться с послом США в РФ.

"В принципе, тогда я должен услышать обратный ответ, готовы ли встречаться там с нашим послом. Посол наш запросил целый ряд встреч, уклоняются. Если готовы там и тут, мы проведем переговоры… Мы готовы к нормальному диалогу", — заявил Зюганов.

Во вторник представители КПРФ проводят пресс-конференцию под названием "Санкции США против России: антикризисная и антикоррупционная программы КПРФ".