Медведев назвал своевременным визит премьера Бельгии

ГОРКИ, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем назвал его визит своевременным и заявил, что рад обсудить текущее состояние двусторонних отношений и взаимоотношение с Евросоюзом.

Медведев отметил, что последний визит премьера Бельгии был в 2011 году. По его словам, с тех пор прошло много событий — как позитивных, так негативных. Он отметил, что Мишеля приехал в Москву "в хорошее время".

"Я очень рад возможности встретиться и обсудить с вами текущее состояние наших двусторонних отношений, ну и, конечно, международные вопросы, взаимоотношения с Европейским союзом", — сказал Медведев.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина РФ, российская сторона ожидает, что в ходе визита Шарля Мишеля будет обсуждаться весь комплекс российско-бельгийских связей и возможности интенсификации двустороннего экономического, промышленного, культурного и гуманитарного сотрудничества. Отдельно будет затронуто и взаимодействие в инвестиционной сфере. Канцелярия бельгийского премьера отмечала, что в программе Мишеля значатся также встречи с представителями бельгийского сообщества, проживающими в России.