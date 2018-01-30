МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может дать комментарий по поводу опубликованного Вашингтоном "кремлевского списка" на встрече с доверенными лицами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С большой долей вероятности я могу предположить, что вопросы об этом списке будут заданы президенту сегодня на встрече с доверенными лицами, поэтому я не стал бы сейчас делать каких-то развернутых комментариев", — сказал Песков журналистам.

Ранее он сообщил, что Путин во вторник встретится со своими доверенными лицами.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.