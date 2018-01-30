Песков опроверг слова Родченкова о причастности Путина к допинг-скандалу

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы причастности Владимира Путина к ситуации с допингом.

Ранее Родченков заявил в интервью немецкому телеканалу, что президент РФ знал обо всей ситуации с допингом в стране.

"Это очередная клевета. Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть правдой", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.