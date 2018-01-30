Премьер Бельгии заявил, что на переговорах в Москве запретных тем не будет

БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, находящийся с визитом в Москве, заверил, что в ходе его предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым "запретных" тем не будет.

Первый визит премьер-министра Бельгии в Москву проходит во вторник и в среду. Ранее пресс-служба кабинета министров РФ сообщила, что переговоры Мишеля с Медведевым состоятся 30 января, а встреча с Путиным запланирована на 31 января.

"Запретных тем нет, есть желание обсудить целый комплекс вопросов. Но мы рассчитываем также рассмотреть вопросы, которые представляют общий интерес – борьба против терроризма, к примеру", — сказал Шарль Мишель во вторник в эфире телерадиокомпании RTBF.

По информации пресс-службы кабинета министров РФ, российская сторона ожидает, что в ходе визита будет обсуждаться весь комплекс российско-бельгийских связей и возможности интенсификации двустороннего экономического, промышленного, культурного и гуманитарного сотрудничества. Отдельно будет затронуто и взаимодействие в инвестиционной сфере.

В свою очередь, канцелярия бельгийского премьера сообщала, что в программе Мишеля значатся также встречи с представителями бельгийского сообщества, проживающими в России.

Бельгийский премьер, возглавивший федеральное правительство после выборов в 2014 году, еще в сентябре 2016 года с трибуны ООН выступил за отказ от "логики противостояния с Россией", отметив общность интересов с российской стороной. Позже Мишель заявил о необходимости вести от имени ЕС более интенсивный диалог с Россией по международным проблемам, и не только по ситуации на Украине, но и о положении дел на южных рубежах Европы. Он отмечал, что у России и Евросоюза есть общие экономические интересы и интересы в области безопасности, поэтому лидерам стран ЕС следует попытаться расширить политические контакты с РФ.

Визит премьер-министра Бельгии проходит за две недели до заседания Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом (СМПК Россия-БЛЭС). Заседание комиссии, которая принимает решения по вопросам торгово-экономического сотрудничества, состоится 14 февраля в Сочи. Его посетит сопредседатель СМПК с бельгийской стороны глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. Министр также планирует в ходе визита встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым в Москве.