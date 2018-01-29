Бальбек прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Пушкина и Булгакова

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Украинским писателям не удастся поставить под сомнение историческую подлинность русской литературы обвинениями классиков Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. В своей колонке на портале "Збруч" Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек "легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита". По мнению украинца, Булгаков набрал идей у разных авторов — Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка.

"Следующим обвинением для русской литературы станет ее якобы плагиат украинских авторов и "наглое списывание" на русский лад украинских баек и деревенских сплетен. Сегодня находящаяся вблизи творческого дна украинская писательская гильдия готовится взять реванш у русских классиков, которые, мол, украли все сценарии, заставив действующих украинских литераторов все придумывать самим — а тут как назло, творческий кризис", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Не удивлюсь, если скоро мы услышим и украинские версии "Мастера и Маргариты", и исковерканные стихи Александра Пушкина… Историческую подлинность все равно не разрушить", – добавил он.