Ушаков рассказал, что обсудили Путин и Нетаньяху

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин обсудили в Москве двустороннюю и региональную проблематику, а также сирийское урегулирование, говорили в том числе о конгрессе национального диалога Сирии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы, включая сирийское урегулирование", — сказал Ушаков.
Он отметил, что обсуждался и конгресс национального диалога Сирии в Сочи, не раскрыв детали разговора.