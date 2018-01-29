Ушаков рассказал, что обсудили Путин и Нетаньяху

Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин обсудили в Москве двустороннюю и региональную проблематику, а также сирийское урегулирование, говорили в том числе о конгрессе национального диалога Сирии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы, включая сирийское урегулирование", — сказал Ушаков.

Он отметил, что обсуждался и конгресс национального диалога Сирии в Сочи, не раскрыв детали разговора.