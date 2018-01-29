Путин и Нетаньяху посетили выставку "Собибор: Победившие смерть" в Москве

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили выставку "Собибор: Победившие смерть", которая открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Выставка, приуроченная к международному Дню памяти жертв Холокоста, рассказывает о событиях 1943 года, когда произошло восстание в лагере Собибор, и о его организаторе — советском офицере Александре Печерском.

Лидерам России и Израиля показали план созданного нацистами лагеря для евреев и военнопленных, составленный по описаниям выживших узников. Один из стендов выставки подробно рассказывает о хронологии событий октября 1943 года, когда благодаря восстанию из плена удалось спастись 420 человекам, а также о тех людях, кому бежать не удалось.

На нескольких стендах, которые осмотрели Путин и Нетаньяху, рассказывается о дальнейшей судьбе Печерского, здесь экспонированы как его личные документы, письма, фотографии, так и материалы советской комиссии, которая по описаниям офицера занималась расследованием обстоятельств произошедшего. Другой стенд рассказал лидерам о том, как эти события освещались в советской печати. Кроме того, Путину и Нетаньяху показали письменные воспоминания о тех событиях, оставленные самим Печерским.

Вниманию глав государств были представлены серия снимков о населенном пункте, который сейчас располагается на месте лагеря, а также документальный фильм о Собиборе и интервью сына одного из выживших участников восстания.

"Очень трагичная история, — сказал, выслушав рассказ о Собиборе, Нетаньяху. — Но это и история о потрясающем героизме".