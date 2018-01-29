Нетаньяху обсудит в Москве обеспечение ближневосточной безопасности

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении обсудить общие усилия, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

"Я сегодня хочу с вами поговорить о том, что происходит в нашем регионе, о наших общих усилиях продвинуть безопасность и стабильность", — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что другой темой разговора должны стать двусторонние отношения Израиля и России. "Наши беседы, наши встречи, которые мы проводим время от времени, несомненно, дают очень многое для безопасности и стабильности. И я уверен, что так будет и дальше", — сказал премьер.

Встреча лидеров проходит в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Нетаньяху отметил, что и сегодня задачей остается пресечение попыток возрождения нацизма.