Путин назначил посла России в Японии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Михаила Галузина, ранее возглавлявшего дипмиссию России в Индонезии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Галузина Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии", — говорится в документе.

Другим документом президент освободил Галузина от обязанностей посла РФ в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новая Гвинея, республике Кирибати, Демократической республике Восточный Тимор.

Кроме того, другим своим указом Путин освободил Евгения Афанасьева от должности посла России в Японии.