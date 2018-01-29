Политолог рассказал, как переизбрание Ниинисте скажется на отношениях с РФ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переизбрав на пост президента Саули Ниинистё, граждане Финляндии продемонстрировали, что их устраивает сохранение статус-кво как внутри страны, так и в отношениях с Россией, заявил РИА Новости политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Ниинистё победил на выборах президента, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней, сообщил в воскресенье минюст Финляндии.

"Никто не сомневался в его (Ниинистё — ред.) переизбрании. Так что изменений в финской политике никаких не будет. И диалог с Россией никак не изменится, если не будет каких-либо новых страшных потрясений", — сказал Лукьянов.

По мнению эксперта, Ниинистё представляет "умеренный истеблишмент".

"Для России его переизбрание — это хорошая новость. Делая поправку на общий контекст (Финляндия является членом ЕС), отношения с Москвой развиваются настолько благополучно, насколько они могут развиваться в такой ситуации", — отметил Лукьянов.

"Путин с ним встречается достаточно регулярно, у них нормальные персональные отношения. Поэтому ничего не изменилось — статус-кво относительно благополучный", — подчеркнул он.

Как полагает эксперт, выбор в пользу статус-кво свидетельствует о желании Финляндии поддерживать максимально продуктивные, "прежде всего, экономические отношения с Россией в той степени, в какой это возможно в условиях внешних ограничений для Финляндии".

"Ведь Финляндия остается частью политической линии Евросоюза, но старается максимально использовать возможности, которые, тем не менее, существуют", — пояснил Лукьянов.

Говоря о личности Ниинисте, политолог отметил, что финский президент является известным политиком и пользуется авторитетом как очень здравомыслящий, сбалансированный человек.

"Экономическая ситуация в Финляндии сейчас довольно благополучна", — добавил Лукьянов.

Объясняя выбор жителей Финляндии, заведующий сектором экономики европейских стран центра Европейских исследований Института Европы РАН Алексей Волков заявил РИА Новости, что Ниинистё — "это тот человек, который проверен временем, от него понятно, чего можно ожидать — от него можно ждать стабильности и уравновешенной политики".