Песков отметил конструктивные отношения Путина с главами Чехии и Финляндии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина связывают конструктивные отношения с переизбранными президентами Чешской республики и Финляндии Милошем Земаном и Саули Ниинисте, об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вчера президент отправил поздравительную телеграмму господину Земану, который победил выборы и был переизбран президентом Чешской республики. Вы знаете, что их объединяют достаточно добрые и очень конструктивные отношения. И сегодня только что была также отправлена поздравительная телеграмма в адрес президента Финляндии Ниинисте. Вы знаете также, что партнерский характер диалога между главами двух государств и традиционно конструктивный характер отношений между Россией и Финляндией высоко ценятся президентом Путиным", — сказал Песков.

В воскресенье Путин поздравил Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент России также подтвердил готовность к продолжению конструктивного сотрудничества с Прагой по вопросам двусторонней и международной повестки, а также пожелал Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности.

Путин также поздравил с очередной победой Ниинисте. В поздравлении российский президент подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинисте курса и во многом благодаря его усилиям отношения между Россией и Финляндией развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.