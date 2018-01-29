МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве считают публикацию так называемого ""кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

"Ответ утвердительный. Мы действительно считаем, что это, собственно, прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле публикацию доклада попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами.