МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве считают публикацию так называемого ""кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на избирательный процесс в России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ответ утвердительный. Мы действительно считаем, что это, собственно, прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле публикацию доклада попыткой дестабилизировать ситуацию перед выборами.