МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики", — говорится в сообщении.
Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования "подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа".
"Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", — сообщили в Кремле.
Не разочаровывать сограждан
В выступлении перед своими сторонниками Земан заявил, что постарается в своей деятельности не разочаровывать сограждан. "Пять лет назад на первых прямых президентских выборах за меня проголосовали 2,7 миллиона сограждан, сейчас – 2,8 миллиона. Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской республики", — сказал он.
Новые отношения России и Чехии
"Однако, тенденция. События 1968 года – это та черта, которую надо перейти, что и пытался сделать Милош Земан. И ему это удалось", — сказал сенатор журналистам в субботу.
По его мнению, "новая Россия и новая Чехия выстроят новые отношения". Клинцевич подчеркнул, что лидеры европейских стран начинают понимать, что "Россия – сердцевина Европы, и без нее у нашего континента нет будущего".
Победа была предсказуема
"С моей точки зрения, этот результат был достаточно предсказуемым по одной простой причине: независимо от качеств второго кандидата у Земана очень большая политическая история, его узнают, его знают, кто-то любит, кто-то не любит, но у него огромный ресурс. Да, есть негативное отношение к Земану, но все равно, второго кандидата мало кто знает. Поэтому без каких-то дальнейших комментариев по поводу того, что это значит для Москвы, повторю, это предсказуемый результат. А для центральной Европы можно сказать, что этот результат в тренде", — сказала эксперт.
По ее словам Земан типичен с точки зрения "образа руководителя, который есть в Центральной Европе".