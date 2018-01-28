МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост главы Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану по случаю его переизбрания на пост Президента Чешской Республики", — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что результаты голосования "подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа".

"Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию Милоша Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", — сообщили в Кремле.

Не разочаровывать сограждан

В субботу в Чехии завершился второй тур президентских выборов, в котором участвовали два победителя первого тура: действующий глава государства Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. После подсчета результатов на 99,8% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,45% голосов избирателей, за него проголосовали 2,84 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,54% голосов, за него проголосовали 2,68 миллиона человек. В выборах приняли участие 66,58% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей.

В выступлении перед своими сторонниками Земан заявил, что постарается в своей деятельности не разочаровывать сограждан. "Пять лет назад на первых прямых президентских выборах за меня проголосовали 2,7 миллиона сограждан, сейчас – 2,8 миллиона. Так что я иду на следующие пять лет с еще более усиленным мандатом и обещаю не разочаровывать в своей деятельности граждан Чешской республики", — сказал он.

Новые отношения России и Чехии

Победа Милоша Земана на президентских выборах позитивно скажется на отношениях Чехии и России, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Однако, тенденция. События 1968 года – это та черта, которую надо перейти, что и пытался сделать Милош Земан. И ему это удалось", — сказал сенатор журналистам в субботу.

По его мнению, "новая Россия и новая Чехия выстроят новые отношения". Клинцевич подчеркнул, что лидеры европейских стран начинают понимать, что "Россия – сердцевина Европы, и без нее у нашего континента нет будущего".

Победа была предсказуема

Победа Милоша Земана на выборах президента Чехии была предсказуема, при этом она отражает электоральную ситуацию в Центральной Европе в целом, заявила РИА Новости руководитель центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Ирина Кобринская.

"С моей точки зрения, этот результат был достаточно предсказуемым по одной простой причине: независимо от качеств второго кандидата у Земана очень большая политическая история, его узнают, его знают, кто-то любит, кто-то не любит, но у него огромный ресурс. Да, есть негативное отношение к Земану, но все равно, второго кандидата мало кто знает. Поэтому без каких-то дальнейших комментариев по поводу того, что это значит для Москвы, повторю, это предсказуемый результат. А для центральной Европы можно сказать, что этот результат в тренде", — сказала эксперт.

По ее словам Земан типичен с точки зрения "образа руководителя, который есть в Центральной Европе".