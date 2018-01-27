"Единая Россия" хочет исключить депутата за сделки на Лондонской бирже

САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости. Президиум политсовета саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" рекомендовал исключить из партии экс-председателя собрания депутатов Саратовского района Саратовской области Дениса Давыдова, которого отправили в отставку по требованию прокуратуры из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции, сообщила пресс-служба реготделения ЕР.

Генпрокуратура РФ 10 января сообщила об отставке Давыдова из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что спикер райсобрания в 2013 году в банке заключил договор личного страхования, который предусматривает условия страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода по стратегии инвестирования "Золото", предусматривающей, что денежные средства по договору страхования используются для получения фьючерсов на золото на Лондонской фондовой бирже.

"Президиум политсовета саратовского регионального отделения партии рекомендовал местному политсовету саратовского местного отделения "Единой России"… исключить Дениса Давыдова из партии за дискредитацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президиум политсовета реготделения рекомендовал своим коллегам из местного отделения отменить ранее принятое решение о приостановке членства Давыдова в партии, поскольку оно признано не соответствующим нормам устава ЕР.

Директор ООО "СПС Ритуал-С" 34-летний Давыдов был избран депутатом совета Дубковского муниципального образования Саратовского района на выборах 8 сентября 2013 года. После этого в качестве представителя от Дубковского муниципального образования вошел в районное собрание депутатов и был избран его председателем.

Всероссийский союз страховщиков из-за ситуации с Давыдовым выразил обеспокоенность попыткой отнесения договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заключенного с российской страховой организацией, к иностранным финансовым инструментам.