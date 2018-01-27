"Единая Россия" хочет исключить депутата за сделки на Лондонской бирже

САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости. Президиум политсовета саратовского регионального отделения партии "Единая Россия" рекомендовал исключить из партии экс-председателя собрания депутатов Саратовского района Саратовской области Дениса Давыдова, которого отправили в отставку по требованию прокуратуры из-за нарушений законодательства о противодействии коррупции, сообщила пресс-служба реготделения ЕР.
"Президиум политсовета саратовского регионального отделения партии рекомендовал местному политсовету саратовского местного отделения "Единой России"… исключить Дениса Давыдова из партии за дискредитацию", — говорится в сообщении.
Директор ООО "СПС Ритуал-С" 34-летний Давыдов был избран депутатом совета Дубковского муниципального образования Саратовского района на выборах 8 сентября 2013 года. После этого в качестве представителя от Дубковского муниципального образования вошел в районное собрание депутатов и был избран его председателем.
Всероссийский союз страховщиков из-за ситуации с Давыдовым выразил обеспокоенность попыткой отнесения договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заключенного с российской страховой организацией, к иностранным финансовым инструментам.