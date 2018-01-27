Поклонская упрекнула западные страны в отсутствии свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что давление на западные компании за деловые контакты с Крымом говорит об отсутствии свободы в этих странах.

По ее словам, позиция западных компаний, которые опасаются работать с Крымом из-за санкций, зависит от политических амбиций руководства их стран.

"То есть отсутствие той самой свободы, о которой говорят западные державы", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

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