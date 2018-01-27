Поклонская заявила, что на Украине прекрасно знают, чей Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила: украинским властям прекрасно известно, что Крым — это Россия, и переубеждать в этом никого не надо.

"Переубеждать никого не надо. Крым — это Россия. Им прекрасно об этом известно", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, нынешнее руководство Украины — это беда для страны. "Они пришли к власти путем совершения государственного переворота вооруженным путем, преследуя цель выполнить поставленную задачу по взращиванию вражды между братскими народами России и Украины. И много причинили бед людям на Украине", — сказала депутат.

Поклонская считает, что киевские власти должны ответить за преступления перед украинским народом, перед Одессой, Донбассом, Киевом и другими городами.

"И когда они будут на скамье подсудимых или кто-то сбежит далеко за океаны и моря, но исчезнет западное иго над Украиной, все образуется", — подчеркнула депутат.

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