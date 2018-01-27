Поклонская объяснила, почему международные наблюдатели не едут в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что международные мониторинговые миссии и наблюдатели отказываются посетить Крым, так как не хотят поставить себя в неловкое положение.

Крымские власти неоднократно приглашали представителей различных западных международных организаций, в том числе ООН, посетить с ознакомительной поездкой полуостров и самим дать объективную оценку ситуации с соблюдением прав человека.

При этом ранее официальный представитель бюро Томас Раймер заявил, что БДИПЧ ОБСЕ не будет наблюдать за выборами президента РФ в Крыму, так как участники организации не достигли консенсуса по этому вопросу.

"Они не хотят поставить себя в неловкое положение. Ведь то, что они сегодня бредят небылицами о нарушениях прав человека в Крыму, абсолютно не соответствует действительности. И, увидев это воочию, станет совсем некорректно говорить о явно абсурдных, не соответствующих действительности вещах", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Читайте полный текст интервью с Натальей Поклонской на сайте Ria.ru >>