РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 27 янв — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 6 февраля, заявил РИА Новости председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля, в качестве примерной даты назвалось 6 февраля.

"По крайней мере, было предварительное извещение, что это может быть. Возможность есть", — ответил Зюганов на вопрос РИА Новости, подтверждается ли информация о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 6 февраля.

При этом политик отметил, что, по его мнению, Путин должен был выступить с этим посланием в декабре. "Как положено: подвести итоги, рассказать о своей программе", — пояснил политик.