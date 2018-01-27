РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 27 янв — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 6 февраля, заявил РИА Новости председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
"По крайней мере, было предварительное извещение, что это может быть. Возможность есть", — ответил Зюганов на вопрос РИА Новости, подтверждается ли информация о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 6 февраля.
При этом политик отметил, что, по его мнению, Путин должен был выступить с этим посланием в декабре. "Как положено: подвести итоги, рассказать о своей программе", — пояснил политик.