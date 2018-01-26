Делегация депутатов во главе с Володиным посетит Швейцарию

ДАВОС, 26 янв — РИА Новости. Делегация российских парламентариев во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, как ожидается, посетит Швейцарию 16 февраля, сообщил РИА Новости глава Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Игнацио Кассис.

"Я могу подтвердить, что наш парламент примет с визитом делегацию членов Государственной Думы РФ, и они попросили о возможности моей встречи вежливости с ними. И, конечно, основываясь на хороших отношениях между нашими правительствами и парламентами, я согласился", — сказал он.

Кассис отметил, что делегацию возглавит Володин, а визит запланирован на 16 февраля.