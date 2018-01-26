В ГД обсудят целесообразность встреч парламентариев с представителями США

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Госдуме обсудят целесообразность встреч парламентариев с представителями США в контексте обвинений в адрес РФ во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, заявил журналистам в пятницу спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее посольство США сообщило, что посол Джон Хантсман запросил встречи с рядом российских чиновников, включая глав Минэнерго Александра Новака и Минпромторга РФ Дениса Мантурова, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина.

Володин, комментируя эту информацию, подчеркнул, что никто со стороны Госдумы не предлагал и не инициировал встречу.

"Инициируют сами, а потом говорят, что Россия влияет на выборы, на политику США. Как себя в этой ситуации вести? Поэтому, конечно, мы будем сначала обсуждать этот вопрос: следует встречаться, не следует встречаться, потому что завтра опять скажут, что повлияли на волеизъявление граждан", — сказал Володин.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".