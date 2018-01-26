МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вдвойне неправильным игнорирование запросов посла РФ в США Анатолия Антонова о встрече с американскими конгрессменами.

"Это неправильно, когда берут и игнорируют такие инициативы. Тем более, это неправильно вдвойне, потому что, как правило, игнорирование этой инициативы приведет к зеркальному ответу, к симметричной позиции", — заявил Володин журналистам в пятницу, говоря об отсутствии ответов на запросы о встречах с конгрессом США со стороны Антонова.

В ноябре Антонов заявил, что на все его попытки встретиться с конгрессменами США он получил отказы. Первая встреча российского посла, вступившего в должность в сентябре 2017 года, с представителем конгресса состоялась 22 декабря, когда Антонов обсудил вопросы российско-американских отношений с сенатором-республиканцем от Висконсина Роном Джонсоном.