Володин заявил, что ему пока неизвестно о запросе от Хантсмана о встрече

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что ему пока неизвестно о запросе от посла США в РФ о встрече.

"Мне об этом пока неизвестно, потому что Twitter посла США не читаем", — сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос о запросе посла США.

Ранее посольство США сообщило, что Джон Хантсман запросил встречи с рядом российских чиновников, включая глав Минэнерго Александра Новака и Минпромторга РФ Дениса Мантурова, спикеров Совета Федерации и Госдумы Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина.