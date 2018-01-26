Хантсман заявил о прогрессе в российско-американских отношениях

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вашингтон и Москва должны улучшить двусторонние отношения, некоторый прогресс уже есть, но важно приложить больше усилий, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Думая о первых трех месяцах, что я провел в России в качестве посла Соединенных Штатов Америки, и смотря на перспективы, которые может принести нам 2018 год, я остаюсь уверен, что мы не только можем улучшить российско-американские отношения, но мы обязаны сделать это", — заявил Хантсман в своей статье для издания The Moscow Times.

По словам высокопоставленного американского дипломата, "у нас есть прогресс, но мы можем сделать значительно больше, засучив рукава в поисках конструктивного пути продвижения вперед".

"Мы все знаем, что этот путь будет сложным и что проблемы, вставшие между двумя нашими странами, очень сложны. Но для лучшего будущего народов Америки и России, для всего мира, мы должны начать поиск решения общих проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Как мы можем это сделать? Я думаю, что в конечном итоге все сводится к двум вещам: доверию и результатам", — отметил Хантсман.