Хантсман рассчитывает на встречи с Медведевым, Дворковичем и Новаком

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава американской дипмиссии в России Джон Хантсман планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб РФ и рядом министров, включая главу Минэнерго Александра Новака и Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запросы уже направлены, заявили в пятницу в посольстве США в РФ.
Как отметили в дипмиссии, "только что" был направлен еще один запрос на встречу – с вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем.
Ранее, по информации посольства США, Хантсман уже встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, минобороны — Сергеем Шойгу, МВД — Владимиром Колокольцевым, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, директором СВР Сергеем Нарышкиным.