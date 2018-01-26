Хантсман рассчитывает на встречи с Медведевым, Дворковичем и Новаком

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава американской дипмиссии в России Джон Хантсман планирует встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, кремлевскими чиновниками, руководством спецслужб РФ и рядом министров, включая главу Минэнерго Александра Новака и Минпромторга РФ Дениса Мантурова, запросы уже направлены, заявили в пятницу в посольстве США в РФ.

"Посол Хантсман верит в диалог и всегда готов встречаться с российскими официальными лицами. Запрошены следующие встречи: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Бортников, Александр Новак, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Герман Греф", — говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Twitter

Как отметили в дипмиссии, "только что" был направлен еще один запрос на встречу – с вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем.

Ранее, по информации посольства США, Хантсман уже встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, минобороны — Сергеем Шойгу, МВД — Владимиром Колокольцевым, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, директором СВР Сергеем Нарышкиным.