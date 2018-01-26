Верховный суд отклонил жалобу Навального на решение ЦИК

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Алексея Навального на решение ЦИК России, которая отказалась регистрировать инициативную группу для его выдвижения в президенты, сообщает официальный сайт суда.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказано в карточке дела.

В конце декабря Верховный суд РФ отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК России регистрировать инициативную группу для его выдвижения. Решение вступило в силу.

ЦИК ссылался на "отсутствие у кандидата пассивного избирательного права": согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Сам Навальный утверждал на заседании ЦИК, что якобы имеет право на участие в выборах, ссылаясь на решение ЕСПЧ, который, по словам Навального, якобы назвал сфабрикованными расследования против него, хотя на самом деле этот суд лишь признал наличие нарушений в рамках дела "Ив Роше" и при этом заявил об отсутствии политической подоплеки.

Пункт закона о выборах, который запрещает ему баллотироваться, Навальный впоследствии пытался оспорить в Конституционном суде, но тот отказался рассматривать его жалобу. Председатель суда Валерий Зорькин пояснил, что ограничение пассивного избирательного права "может применяться в механизме общеправовых последствий осуждения без специального указания в приговоре в качестве … препятствия для занятия такими лицами выборных публичных должностей после отбытия ими наказания".

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Виновным он себя не признал. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.