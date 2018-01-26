Госдума ратифицировала изменения в договоре с Ираном о правовой помощи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между Россией и Ираном о правовой̆ помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года.

Протокол подписан в Москве 28 марта 2017 годам в целях совершенствования российско-иранского сотрудничества в рамках договора между РФ и Ираном о правовой̆ помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, заключенного в Тегеране 5 марта 1996 года.

Документ направлен на приведение договора в соответствие с современной международной̆ договорной практикой, а также на облегчение взаимодействия компетентных органов договаривающихся сторон при его реализации. Протокол модернизирует ряд положений договора и дополняет его с учетом изменений, произошедших в российском и иранском законодательстве, говорится в пояснительной записке.

Так, статья 5 протокола предусматривает исключение из договора статей 27 и 28, регламентирующих правовые отношения договаривающихся сторон в части усыновления, поскольку институт усыновления в иранском законодательстве отсутствует, отмечается в документе.

Реализация протокола не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета, говорится в пояснительной записке.