В Совфеде высоко оценили готовность Японии развивать отношения с Россией

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. Москва ценит настрой Японии на развитие отношений с Россией и готова его поддерживать, заявил в пятницу председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.

"Мы, безусловно, видим, что Япония в части развития отношений с Россией действует очень активно, очень инициативно, и в этом смысле выделяется на общем фоне стран "семерки", которые достаточно жестко формулируют свою российскую политику после известных событий на Украине", — отметил Косачев.

По его словам, можно предположить, что такая позиция "не всегда легко дается руководству Японии".

"Но мы очень высоко ценим эту линию, этот настрой и, разумеется, готовы его поддерживать во всех отношениях с российской стороны", — подчеркнул Косачев.

В Токио он провел встречу с заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хории после того, как присоединился к делегации Совфеда, которая до этого побывала на острове Хоккайдо.

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