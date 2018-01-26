Несколько российских министров посетят Японию в ближайшее время

ТОКИО, 26 янв — РИА Новости. На фоне активизации контактов между Москвой и Токио в ближайшее время Японию посетит ряд российских министров, в том числе экономики, транспорта, и, возможно, иностранных дел, заявил в пятницу председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачёв.

В Токио он провел встречу с заместителем министра иностранных дел Японии Манабу Хории.

"Контакты становятся все более регулярными и интенсивными на уровне отраслевых министерств и ведомств, в ближайшее время предстоят визиты в Японию ряда российских министров — министра экономики, министра транспорта, возможно, министра иностранных дел", — отметил в приветственном слове Косачев.

По его словам, очень важное значение в этом ряду имеют прямые контакты между регионами, между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии. Именно с этим связан состоявшийся на днях визит делегации Совета Федерации на Хоккайдо.