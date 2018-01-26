Путин отметил вклад Индии в обеспечение международной стабильности

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Рама Натха Ковинду и Нарендру Моди с национальным праздником — Днем Республики и отметил вклад Индии в обеспечение международной стабильности и безопасности, сообщается на сайте Кремля.

"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия вносит важный вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в России дорожат отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией и выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Индия обеспечат дальнейшее развитие двустороннего политического диалога, плодотворного сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в международных делах. По словам главы государства, это отвечает коренным интересам дружественных народов государств.

"От души желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – благополучия и процветания", — добавил Путин.