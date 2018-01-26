Консульство США в Приморье планирует увеличить прием граждан для выдачи виз

ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс рассказал, что консульство планирует проводить больше собеседований, рассказали РИА новости пресс-службе консульства.

Ранее генконсул США в РФ Лоренс Тоби рассказал, что в Екатеринбурге и Владивостоке очередь на собеседование меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

"Время ожидания собеседования во Владивостоке значительно меньше, чем в Москве. Если вы зайдете на вебсайт travel.state.gov, вы увидите, что время ожидания собеседования во Владивостоке 21 день. А для студентов 8 дней. Мы надеемся, что с течением времени сроки ожидания, возможно, уменьшатся, но сейчас ситуация такая. Главная проблема в том, что у нас в консульстве сейчас меньше персонала. Но спрос существует. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы количество собеседований было больше", — передает пресс-служба слова Майкла Кийса.